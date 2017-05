Elicottero precipitato,ordinata autopsia

BOLZANO, 12 MAG - La procura di Bolzano ha ordinato l'autopsia della salma carbonizzata del pilota dell'elicottero esploso in volo, due giorni fa, per stabilire con certezza l'identità del morto. Con ogni probabilità si tratta dell'austriaco di 75 anni, Wolfgang an der Lan Hochbrunn, uomo d'affari di famiglia nobile salisburghese. L'uomo era solo a bordo del velivolo e stava tornando in Austria. L'incidente è avvenuto nella zona della frazione Dun, a 1.500 metri di quota, in val di Fundres, una laterale della Val Pusteria.