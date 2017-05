Pestato in centro Firenze, grave 29enne

FIRENZE, 13 MAG - Sarebbe stato pestato a sangue, da una o più persone, un uomo di 29 anni, di origini irachene, trovato dagli uomini delle volanti senza sensi, poco dopo le 5, in via Fiesolana all'angolo con via di Mezzo, nel centro di Firenze. L'uomo è stato trasferito da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Careggi dove è stato ricoverato in prognosi riservata: avrebbe un forte trauma e lesioni in varie parti del corpo. Le indagini sono subito state avviate dagli uomini della squadra mobile per rintracciare gli autori dell'aggressione. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni, in particolare un passante che avrebbe sentito le grida e dato l'allarme al 113, e stanno verificando le immagini delle telecamere della zona.