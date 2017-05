Nave sopravvissuti atomiche a Cagliari

CAGLIARI, 13 MAG - Sono rimasti solo loro, gli Hibakusha. I sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e oggi sono sbarcati a Cagliari - unica tappa italiana - con la Ong giapponese Peace Boat che dal 2008 li trasporta in giro per il mondo per trasmettere la propria testimonianza e chiedere la messa al bando e la distruzione degli arsenali nucleari. Nel 1945 Mr Mise Seiichiro (Nagasaki) aveva 10 anni, Ms Tanaka Toshiko (Hiroshima) ne aveva 6, Ms Trucida Kazumi 4: oggi ad accoglierli in porto c'era una delegazione di Arci, Emergency, Rete italiana disarmo, Tavola sarda della Pace, Confederazione sindacale sarda, il parlamentare di Mdp Michele Piras, il consigliere regionale di Sinistra per la democrazia e il progresso Luca Pizzuto. Nessuna dichiarazione sulla banchina, come da protocollo, gli Hibakusha sono stati accompagnati davanti alla Basilica di Bonaria per una cerimonia di accoglienza con prodotti della tradizione sarda, in uno spazio allestito dai pacifisti con striscioni anti militaristi.