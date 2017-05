Turismo, albergatori contro il sommerso

RAPALLO, 13 MAG - "Il sommerso nel turismo ha superato il livello di guardia, determinando gravi conseguenze per i consumatori, per la collettività e per il mercato". Il nuovo allarme arriva dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a Rapallo in occasione della 67/a assemblea di Federalberghi. "Il fenomeno - sottolinea - danneggia tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza. Entrambe le categorie sono esasperate dal dilagare della concorrenza sleale che inquina il mercato". Contro Federalberghi si schiera Confedilizia, che parla di "numeri falsi". Ma il direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara ribatte: "Non abbiamo solo i numeri, abbiamo liste e indirizzi. Chi non ha niente da nascondere non ha niente da temere, per tutti gli altri è il momento di pagare le tasse"