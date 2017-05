Incendio a bordo cargo Moby a Olbia

OLBIA, 14 MAG - Paura e panico a bordo della nave Cargo della Moby "Giuseppe Sa" in arrivo da Piombino verso il porto Isola Bianca di Olbia. Nella notte un incendio partito da un camion frigo si è sviluppato a bordo della nave ma è stato prontamente domato. Le 113 persone a bordo, di cui 88 passeggeri e 25 membri dell'equipaggio, non hanno avuto alcun danno e sono state evacuati all'arrivo nel porto gallurese per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco di Olbia, carabinieri e polizia allertati dal personale della nave.