Passeggini vuoti al Colosseo

ROMA, 14 MAG - Sono migliaia le famiglie che si sono date appuntamento al Colosseo per richiamare l'attenzione della società, della politica, delle Istituzioni sull'emergenza demografica in Italia. "Nel giorno della festa della mamma, vogliamo porre al centro dell'opinione pubblica il tema dei prossimi vent'anni in Italia: il fatto che non facciamo più figli", ha detto di Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. Sullo sfondo del Colosseo le mamme e i papà hanno portato centinaia di passeggini e seggioloni vuoti, immagine simbolica del futuro che attende l'Italia se non si corre ai ripari. Oggi in Italia fare un figlio è una delle prime cause di povertà. I giovani e le donne - hanno sottolineato gli organizzatori - vorrebbero fare 2 o più figli, ma non riescono a realizzare i loro sogni. Un Paese che non riesce ad assicurare ai suoi cittadini il minimo indispensabile (un lavoro, una casa e una famiglia con figli) non va da nessuna parte.