Concordia: Codacons, causa contro Costa

GROSSETO, 14 MAG - Una causa risarcitoria contro Costa Crociere per il naufragio della Concordia è stata annunciata dal Codacons: la "condanna di Schettino - afferma l'associazione in una nota - non cancella altre colpe". "Gli altri responsabili del naufragio della Concordia - si spiega - saranno ora chiamati a risarcire i passeggeri che non hanno accettato l'indennizzo 'elemosina' riconosciuto da Costa Crociere". Secondo l'associazione sulla nave naufragata al Giglio il 13 gennaio 2012 "si registrarono numerosi problemi che hanno contribuito a determinare le 32 vittime", dal "generatore diesel d'emergenza che non funzionò" al timoniere che "parlava bene solo l'indonesiano e capiva (male) l'inglese, tanto da mettere il timone tutto a dritta a fronte di un ordine di segno opposto". "La vicenda Concordia non finisce qui" afferma il presidente Carlo Rienzi.