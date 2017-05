Cyberattacco: non gravi danni in Italia

ROMA, 14 MAG - "Dai primi accertamenti effettuati e dalle risultanze raccolte ad oggi, sebbene l'attacco sia presente in Italia dal primo pomeriggio di venerdì, non si hanno al momento evidenze di gravi danni ai sistemi informatici o alle reti telematiche afferenti le infrastrutture informatiche del Paese": è quanto fa sapere la polizia postale a proposito dell' attacco informatico che ha colpito molti computer in tutto il mondo. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, e in particolar modo il Centro nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic) sta costantemente analizzando il cyberattacco, intensificando le attività di monitoraggio e le procedure per garantire la massima sicurezza delle infrastrutture informatiche del Paese. E', inoltre, costante il rapporto con gli organismi di cooperazione internazionale ed in particolare con il centro EC3 di Europol.