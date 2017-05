Angelli parla di incontri con Dominello

TORINO, 15 MAY - Nessuna pressione di tipo mafioso né su di lui né su nessuno dei 700 dipendenti della Juventus, quattro o cinque incontri con Rocco Dominello e altri capi ultrà per normali questioni di tifoseria. E' stato questo, secondo quanto è trapelato, il contenuto della testimonianza di Andrea Agnelli al processo di 'ndrangheta Alto Piemonte. Dominello è l'imputato che, per l'accusa, tentò di infiltrarsi nel business del bagarinaggio per conto delle cosche. Agnelli avrebbe detto di non saperne nulla, descrivendo Dominello - sempre secondo quanto si apprende - un rappresentante della tifoseria molto garbato. "Abbiamo chiarito tutto", sostengono Ivano Chiesa e Domenico Putrino, avvocati di Rocco Dominello, dopo la testimonianza al processo di 'ndrangheta Alto Piemonte del presidente della Juventus. "Rocco è incensurato e non ha nulla a che fare - sostengono - con la criminalità organizzata".