Anziani coniugi feriti alla gola in casa

TORINO, 15 MAG - Avrebbe accoltellato il marito, al culmine di un litigio, e dopo averlo ferito alla gola avrebbe tentato il suicidio. E' giallo a Banchette, comune alle porte di Ivrea, dove i carabinieri hanno trovato due anziani coniugi feriti nel loro appartamento di via Pavone. E' stato il marito a chiamare il medico di famiglia, che a sua volta ha dato l'allarme al 118. Entrambi i coniugi, 75 anni lui e 80 lei, hanno riportato ferite alla gola e sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea. Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri ipotizzano che l'uomo sia stato ferito dalla moglie al culmine di un litigio e che quest'ultima abbia poi tentato il suicidio. Non è però escluso che l'uomo sia rimasto ferito nel tentativo di evitare che la moglie si togliesse la vita. Soltanto i due coniugi potranno riferire quanto accaduto. I carabinieri stanno aspettando di poterli sentire.