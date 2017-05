Milano Pride, Lombardia nega patrocinio

MILANO, 15 MAG - Diversamente da quanto accaduto per le ultime due edizioni, l'Ufficio di presidenza (Udp) del Consiglio regionale della Lombardia quest'anno non darà il patrocinio al 'Milano Pride', l'appuntamento annuale della comunità Lgbt. A favore del patrocinio hanno votato i due membri della minoranza, la vicepresidente Sara Valmaggi (Pd) e il consigliere segretario Eugenio Casalino (M5S). Contro, il presidente Raffaele Cattaneo (Lp) e la consigliera segretario Daniela Maroni (Lista Maroni). Non ha invece partecipato al voto il vicepresidente Fabrizio Cecchetti (Lega), il cui voto a favore del patrocinio era stato decisivo le scorse volte, tanto da suscitare polemiche all' interno del suo partito. Non essendoci una maggioranza, il patrocinio è stato respinto, così come quello al torneo di calcio dell'associazione 'Caramella buona' contro la pedofilia, organizzata da un gruppo già considerato vicino alla destra estrema. A favore Cattaneo e Cecchetti, contrari Valmaggi e Casalino, astenuto Maroni.