Tir in fiamme, chiuso Brennero in Tirolo

BOLZANO, 16 MAG - L'autostrada del Brennero è chiusa sul versante austriaco per un tir in fiamme. Nei pressi del casello di Schoenberg ha preso fuoco un'autocisterna che stava trasportando ammonica. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni e gli abitanti della zona sono stati invitati a non lasciare le loro case e a non aprire le finestre. L'incendio è stato spento, ma visto la pericolosità della sostanza trasportata non è stato dato ancora il cessato allarme.