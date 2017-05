Ottantenne perseguita ex moglie 70 anni

SAVONA, 16 MAG - Un pensionato di 80 anni residente a Villanova d'Albenga (Savona) è stato arrestato ieri per stalking dai carabinieri nei confronti della ex moglie di 70 anni. L'anziano già nelle scorse settimane era stato ammonito dal questore per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, un provvedimento scattato proprio a causa di una precedente condanna per atti persecutori. Negli ultimi giorni, secondo quanto è emerso, l'anziano aveva ricominciato a seguire e contattare l'ex moglie non rassegnandosi alla fine della relazione. Così i militari lo hanno sorpreso nascosto dietro una siepe mentre attendeva il ritorno a casa della donna. Vista l'età gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.