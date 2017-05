Ryder Cup 2022:start da valle dei Templi

AGRIGENTO, 16 MAG - Uno show golfistico alle pendici del Tempio di Giunone ha dato il via ufficiale al Progetto Ryder Cup 2022, che abbraccerà tutta l'Italia per dare impulso alla diffusione dello sport. La "Road to Rome 2022" ha cominciato così il suo cammino con l'evento "La Ryder Cup nella Valle dei Templi", patrocinato dal comune di Agrigento. Il direttore generale del Progetto, Gian Paolo Montali: "Da questo contesto straordinario abbiamo voluto lanciare idealmente la prima pallina del percorso 'Road to Rome 2022'. Tra i nostri obiettivi c'è la valorizzazione del brand Italia attraverso il turismo golfistico. Abbiamo scelto di partire da uno dei luoghi più belli d'Italia. Nei prossimi 12 anni daremo vita a numerose manifestazioni per dimostrare che il golf è uno sport popolare e alla portata per tutti. La prossima tappa del Road to Rome 2022 sarà il Monte Bianco, una scelta mirata per unire con due tee shot simbolici il punto più a Sud del Paese con quello più a Nord".