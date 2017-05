Appalti nella Marsica,indagata Pezzopane

L'AQUILA, 16 MAG - La senatrice aquilana del Pd Stefania Pezzopane è indagata con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti assieme ad Angelo Capogna, imprenditore che si occupa di illuminazione pubblica e che l'ha accusata nel corso di due interrogatori in relazione a una campagna elettorale degli anni scorsi. Originario del Frusinate, Capogna è amministratore della Saridue Srl e con le sue denunce nei mesi scorsi ha originato una maxi inchiesta nei confronti di politici e funzionari di Comuni marsicani, descrivendo un sistema di "tangenti sui lampioni" con contanti e regalie in cambio di commesse nel suo settore: un'indagine di cui questo nuovo filone è uno stralcio. La Pezzopane, 57 anni, senatrice dal 2013, è stata anche assessore e presidente del Consiglio in Comune, presidente della Provincia dell'Aquila e assessore e vice presidente del Consiglio regionale."Non so nulla, non ho ancora ricevuto niente, tuttavia ho fiducia nella magistratura" afferma Pezzopane.