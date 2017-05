Incendio ospedale Siracusa, via pazienti

(ANSA) SIRACUSA, 17 MAG - Un incendio si è sviluppato nel reparto malattie infettive all'ospedale Umberto I di Siracusa intorno alle 2 della notte scorsa. Agenti di polizia e i vigili del fuoco hanno messo in salvo i 16 pazienti che si trovavano ricoverati. L'ala del nosocomio è stata chiusa dagli investigatori che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Le fiamme sono divampate in una stanza del reparto prima di propagarsi. Alcuni infermieri che hanno preso parte alle operazioni di evacuazione dei pazienti sono rimasti intossicati dal fumo. Sull'incendio è stata aperta un'inchiesta. "Ancora è presto - sottolinea il procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano - per avere un quadro completo dell'accaduto. Occorrerà aspettare relazioni più dettagliate di chi sta operando sul posto per capire cosa esattamente sia successo e quali eventuali reati ipotizzare".