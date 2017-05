Rogo in bungalow imprenditore antiracket

VIESTE (FOGGIA), 17 MAG – Un incendio quasi sicuramente doloso ha danneggiato tre bungalow del villaggio turistico 'Piccola America' di Vieste (Foggia) di proprietà di un 49enne del posto, componente dell'associazione antiracket cittadina. Durante l'audizione da parte dei carabinieri, che hanno in corso indagini, l'imprenditore ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di ieri: le fiamme hanno distrutto completamente un bungalow, danneggiandone altri due. Il villaggio si trova in località Santa Maria di Merino, a pochi passi dall'omonima chiesa. Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari dell'Arma, i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.