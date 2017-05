Cei: dal 22 al via assemblea dei vescovi

ROMA, 17 MAG - Al via da lunedì 22 maggio, alle 16.30, la 70a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si svolgeranno in Vaticano nell'Aula del Sinodo. Dopo il saluto del cardinale Presidente, il Papa terrà l'introduzione aprendo il dialogo, riservato, con i vescovi. Il presidente uscente, il card. Angelo Bagnasco, terrà la sua relazione martedì 23, giorno in cui "i vescovi procederanno all'elezione della terna relativa alla nomina del Presidente della Cei". Sarà il Papa a nominare il presidente sulla base della terna scelta dagli stessi vescovi. I partecipanti all'assemblea Cei si confronteranno poi sul tema principale di questa Assemblea: 'Giovani, per un incontro di fede'. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, il cammino di preparazione verso la prossima Settimana Sociale (Cagliari, 26-29 ottobre 2017), le norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici in Italia e una serie di adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. Mercoledì 24 la messa a San Pietro.