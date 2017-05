Tap: molotov contro azienda salentina

CARMIANO (LECCE), 18 MAG - Una bottiglia incendiaria è stata lanciata da ignoti la notte scorsa all'interno della recinzione dell'azienda 'Mello', a Carmiano (Lecce), una delle imprese di cui si sta servendo Tap nella fase preliminare di avvio dei lavori di realizzazione del gasdotto. La molotov ha causato l'incendio di alcuni pali in legno. L'impresa, specializzata nella cura e manutenzione del paesaggio, si trova sulla strada provinciale per Novoli, ed è di proprietà di Lucio Mello. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che non escludono si tratti di un gesto riconducibile alla lotta in atto in Salento contro la realizzazione del gasdotto. I camion dell'azienda, la notte tra lunedì e martedì scorsi, erano stati scortati dalle forze di polizia durante il trasporto degli ultimi 11 ulivi, degli oltre 200 eradicati, dalla sede dell'istituto di vigilanza 'Alma Roma' al centro di stoccaggio di Masseria del Capitano.