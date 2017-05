Ebola: Oms, allestito ospedale in Congo

ROMA, 18 MAG - I team dell'Oms, dell'Onu e di altre istituzioni hanno insediato un centro di trattamento per Ebola e un laboratorio mobile nella zona di Likati, in Repubblica Democratica del Congo, a seguito del focolaio di Ebola che si è verificato in questi giorni. Lo ha annunciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità durante una conferenza stampa a Ginevra. Al momento rimangono tre i morti confermati, come riportato nei giorni scorsi, mentre i casi confermati sono venti e 19 sono quelli sospetti, mentre i contatti a rischio identificati sono 400. "I nostri team sono arrivati da Ginevra e dall'ufficio africano dell'Oms - ha spiegato Peter Salama, direttore esecutivo dell'Oms -. Si sono attivati, anche Unicef, World Food Programme, Cdc e alcune Ong, mentre la missione Onu ha fornito assistenza logistica. Sono pronti anche 10 milioni di dollari per la prima risposta". Ancora non è stato deciso se utilizzare il vaccino già sperimentato nell'epidemia di due anni fa.