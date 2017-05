Rogo Pomezia: ancora fumo e fiamme Eco X

ROMA, 18 MAG - Ancora fumo e fiamme alla Eco X di Pomezia, ieri sera, dove alcuni focolai si sono riattivati dopo il maxi incendio dei giorni scorsi che ha distrutto lo stabilimento e originato una nube che ha causato, come ha detto l'Arpa due giorni fa, "un danno all'ambiente". Attorno alle 19.30, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, non è la prima volta che si riaccendono focolai sotto i cumuli di materiale bruciato nell'incendio divampato il 5 maggio. I vigili del fuoco sono al lavoro per 'raffreddare' l'ammasso di materiale bruciato.