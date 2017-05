A esame patente con kit 007 denunciato

AREZZO, 18 MAG - Si presenta all'esame con un kit da 007 per passare l'esame della patente di guida, ma è stato scoperto e denunciato dalla polizia stradale di Arezzo. Si tratta di un 35enne del Bangladesh residente a Firenze che aveva collocato sotto la camicia una microcamera, con "l'occhio" che sbucava dall'asola al posto del bottone. Nella tasca c'era l'antenna e sotto il pantalone un ricevitore d'impulsi, assicurato alla gamba con una fascia elastica. Secondo quanto appurato dagli agenti il 35enne intendeva trasmettere le immagini delle domande a un complice che, da fuori, gli avrebbe inviato le risposte giuste emettendo, volta per volta, un numero di impulsi coincidente a quello della risposta corretta. Il piano però è fallito. Ai poliziotti il 35enne ha confessato di non aver studiato ed è stato denunciato per truffa.