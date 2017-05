Dal 29 al 30 maggio G7 atenei a Udine

ROMA, 18 MAG - Università come volano dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza globale in ogni area del mondo. Con questo obiettivo il 29 e 30 giugno oltre 150 fra rettori, professori e studenti delle università dei Paesi del G7 si incontreranno a Udine per partecipare al "G7 University - University education for all. Actions for a sustainable future". L'iniziativa, che rientra nel festival italiano dei saperi e dell'alta formazione "Conoscenza in festa", è stata presentata oggi a Roma nella sede della Conferenza dei Rettori delle Università italiane. All'incontro parteciperanno, tra gli altri, 13 Università e 14 studenti dei Paesi del G7, 77 atenei italiani, 6 enti di ricerca, 31 organizzazioni e 30 esperti. L'obiettivo, ha spiegato il Rettore di Udine e segretario generale della Crui, Alberto De Toni, è elaborare "un manifesto, un insieme di tesi, rivolto a tutte le università e ai ministri del mondo, per dire cosa possono e devono fare le università per costruire un futuro sostenibile".