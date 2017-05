Barricato in casa, ancora paura a Torino

TORINO, 19 MAG - Secondo giorno di paura, alla periferia nord di Torino, dove Ferdinando U., commerciante calabrese, è barricato in casa. Dopo qualche ora di apparente calma, l'uomo, 52 anni, ha ripreso a lanciare oggetti, arredamenti e elettrodomestici dal balcone del suo alloggio, al quinto piano di un palazzo in via Borgaro. La protesta in diretta Facebook, migliaia di visualizzazioni, ha ripreso un oggetto appoggiato sul letto che sembrerebbe una pistola. L'uomo minaccia di sparare, a se stesso e agli altri. I carabinieri hanno continuato la trattativa per farlo ragionare, mentre i vigili del fuoco hanno posizionato il materasso gonfiabile in caso l'uomo decidesse di buttarsi di sotto. La strada resta bloccata e l'area è delimitata. L'uomo urla frasi sconnesse contro la mafia e ipotetici persecutori. Con lui hanno provato a parlare anche alcuni familiari, senza però farlo ragionare. Sembra ci sia stato anche un tentativo dei sanitari di 118 di intervenire con un tso.