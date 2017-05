Fluorsid: sequestrata cava a Monastir

CAGLIARI, 19 MAG - Arrivano i primi sviluppi nell'inchiesta sulla Fluorsid di Macchiareddu, nella zona industriale di Cagliari, che martedì ha portato agli arresti sette persone, fra cui alcuni dei vertici dell'azienda, per associazione a delinquere, inquinamento e disastro ambientale. Gli agenti del Corpo forestale - come anticipato dai quotidiani sardi - ieri sera hanno sequestrato una cava a Monastir, nel cagliaritano. All'interno sarebbero stati gettati cemento e altri scarti di lavorazione probabilmente provenienti dalla Fluorsid, estintori e addirittura un camion. Il provvedimento preso dalla Forestale dopo gli interrogatori di Simone Nonnis, di 42 anni, ex dipendente della Ineco, e Marcello Pitzalis, di 43, che nella stessa ditta è subentrato al primo nel gennaio 2016 nelle funzioni di capocantiere per lo smaltimento di scarti della produzione. I due sono stati sentiti a lungo dal pm Marco Cocco che coordina le indagini e dal gip Cristina Ornano e avrebbero fornito elementi utili. Oggi gli altri interrogatori.