Sequestrate 2 tonnellate marijuana

RODI GARGANICO (FOGGIA), 19 MAG - Oltre due tonnellate di marijuana sono state sequestrate dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Foggia. La sostanza stupefacente si trovava a bordo di un gommone lungo 8 metri e munito di due motori fuoribordo da 200 cavalli ciascuno, rimasto incagliato tra gli scogli nei pressi della spiaggia di Calenella, in località San Menaio. Le Fiamme Gialle valutata l'impossibilità di raggiungere via mare il natante incagliato e attesa la particolare orografia della zona, caratterizzata dalla presenza di scogliere affioranti, hanno deciso di raggiungere il natante immergendosi parzialmente in acqua, superando la battigia del mare, per procedere all'immediato recupero della sostanza stupefacente. La marijuana recuperata e sequestrata dai finanzieri, del peso complessivo di 2,2 tonnellate, era confezionata in 57 colli di varie dimensioni. L'ingente quantitativo di droga, al dettaglio, avrebbe fruttato all'organizzazione criminale circa 22 milioni di euro.