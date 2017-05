In cella ex portavoce famiglia Scazzi

MILANO, 19 MAG - Pantaleo Valentino Castriota, il sedicente sacerdote che si faceva chiamare 'don Leo Scanderberg', che vantava false conoscenze in alte sfere e che nell'immediatezza del delitto di Sarah ad Avetrana fu portavoce della famiglia Scazzi, è stato arrestato oggi dalla GdF di Bergamo per circonvenzione di incapace e millantato credito. Tra le vittime un anziano che nel 2013 aveva perso figlia e nipotina in un caso di omicidio-suicidio. Figlia che era sposata con il nipote dell'ex ministro Calderoli.