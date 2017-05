Rovesci su Piemonte, allagamenti Valsusa

TORINO, 19 MAG - Violenti piogge si sono abbattute sulla Valle di Susa. I vigili del fuoco sono intervenuti per prosciugare diverse cantine, invase dall'acqua, a Sant'Antonino di Susa, Condove, Borgone di Susa, Bussoleno e, in queste ore, sono impegnati a Vaie. Nessuno è rimasto ferito e nessuna casa, al momento, è stata evacuata. Su tutto il Piemonte, nelle ultime 24 ore, si sono verificate precipitazioni a carattere di rovescio che sono state persistenti, forti e localmente molto forti. I valori più significativi al momento sono stati osservati a Forno Alpi Graie (TO) con 104 mm, Borgone (TO) 95 mm, Pizzanco (VB) 95 mm, Carcoforo (VC) 70 mm, Camparient (BI) 50 mm. La stazione di Lanzo T.se ha registrato 74 mm con un massimo di 69 mm in un'ora. L'allerta gialla emessa dall'Arpa per rovesci e temporali andrà ad esaurirsi in serata. Da domani, sempre secondo le previsioni dell'Arpa, il tempo sarà soleggiato su tutto il Piemonte.