Esce film con Papa diretto da Wenders

ROMA, 19 MAG - Si chiama "Pope Francis. A man of his word" ("Papa Francesco. Un uomo di parola") ed è il primo film documentario che vedrà protagonista Papa Francesco. E' stato reso pubblico oggi al Sir il progetto cinematografico condiviso con mons. Dario E. Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, sotto la direzione del regista tedesco Wim Wenders. Un film documentario in cui Francesco si racconterà per la prima volta direttamente allo spettatore, affrontando temi a lui molto cari come ecologia, migrazioni, consumismo o giustizia sociale.