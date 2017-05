Fluorsid: Zedda, subito analisi acque

CAGLIARI, 19 MAG - Subito l'analisi delle acque della laguna di Santa Gilla, a Cagliari. E immediatamente anche un tavolo permanente per stabilire eventuali azioni e interventi per rassicurare le persone che abitano e lavorano intorno all'area umida. Sono le riposte dei sindaci della zona intorno allo stagno alle indagini in corso che hanno portato all'arresto di sette dipendenti della Fluorsid di Macchiareddu (Cagliari). Un documento firmato dal sindaco della Città metropolitana Massimo Zedda (anche per il Comune di Cagliari), con i colleghi di Assemini, Uta, Elmas, Capoterra e dal presidente del consorzio industriale Cacip, è stato approvato e sarà inoltrato a Ministero, Regione, Università. "Non possiamo che essere preoccupati - ha detto Zedda - le analisi potrebbero essere utili a rasserenare tutti. A cominciare dai pescatori che lavorano in quella zona: la speranza è che, lavorando nella zona dello stagno vicino al mare, le acque siano a posto".