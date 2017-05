Arrestato per concussione chirurgo

PERUGIA, 19 MAG - Il direttore della clinica chirurgica pediatrica dell'ospedale di Perugia Antonino Appignani è stato arrestato, ai domiciliari, dai carabinieri per concussione. I militari lo hanno bloccato subito dopo che aveva ricevuto del denaro da un collega. Sull'indagine viene mantenuto il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Appignani è stato bloccato da carabinieri in borghese all'ospedale di Perugia. Il chirurgo è stato fermato poco dopo che aveva ricevuto alcune migliaia di euro da un collega. Anche quest'ultimo chirurgo presso la struttura sanitaria del capoluogo umbro. Secondo indiscrezioni sembra che Appignani gli avesse promesso il suo interessamento per il rinnovo di una convenzione in cambio del denaro.