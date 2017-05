Sindaco arrestato sentito per 4 ore

VARESE, 19 MAG - E' durato circa quattro ore l'interrogatorio di garanzia di Danilo Rivolta, il 56enne sindaco di Lonate Pozzolo (Varese), di Forza Italia, arrestato martedì per corruzione, abuso d'ufficio e tentata concussione. "Ha risposto e spiegato ogni singolo fatto che gli è stato contestato - ha detto il suo avvocato Felice Brusatori - è deciso a difendersi da ogni imputazione e il fatto che abbia deciso di rispondere alle domande degli inquirenti la dice lunga sul suo stato d'animo. In fondo si tratta di un paio di pratiche". Le indagini accusano Rivolta di aver favorito, tramite lo studio professionale del fratello Fulvio (ai domiciliari) e con la complicità in un caso della compagna ed ex assessore all'Edilizia di Gallarate Orietta Liccati (sottoposta ad obbligo di firma), imprenditori del suo territorio, confezionando per loro "pacchetti" pronti con sanatorie e modifiche edilizie, abusando della sua posizione di sindaco, in cambio di denaro, beni ed altre utilità.