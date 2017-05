Polizia, Gabrielli 'torna' a sua scuola

(ANSA)- MONTIGNOSO (MASSA CARRARA), 19 MAG - Una foto di quando era piccolo, con tanto di grembiulino nero: è stata regalata al capo della polizia Franco Gabrielli, oggi all'Istituto Comprensivo Statale di Montignoso(Massa), lo stesso nel quale Gabrielli è stato scolaro e dove è tornato oggi per la presentazione dell'iniziativa di legalità "Il mio diario". "Le regole - ha detto Gabrielli ai ragazzi - sono l'unica condizione per fare in modo che i più deboli della società non soccombano. Solo i prepotenti rifuggono le regole". "Il nostro è un paese spesso allergico alle regole - ha proseguito Gabrielli - che si interpretano per gli amici e si applicano per i nemici". "Non abbiate paura della vostra timidezza - ha detto- io ero timidissimo, scoppiai a piangere il giorno dell'esame di quinta elementare nonostante fossi preparatissimo: questo dimostra che anche i poliziotti piangono e che non è vero che i timidi non possono fare cose buone nella vita".