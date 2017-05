Falso cieco in Vespa a Mantova

MILANO, 20 MAG - Girava con diversi motocicli e partecipò al Vespa Day a Mantova nel 2014. Dall'Inps ha però percepito per 15 anni una pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento connessi al suo presunto status di cieco assoluto. Per questo un uomo di 34 anni mantovano ha già patteggiato una pena di due anni di reclusione con una multa di 600 euro e la Guardia di Finanza gli ha sequestrato 3 veicoli per truffa aggravata ai danni dello Stato, avendo incassato dal 2001 al 2016 circa 200.000 euro. L'indagine svolta ha appurato che il "falso cieco" in realtà non aveva alcuna limitazione visiva, al punto di essere stato ripreso mentre svolgeva normalmente le sue attività quotidiane, fra cui guidare alcuni motocicli di sua proprietà. In particolare, in occasione della manifestazione "Vespa Day" tenutasi a Mantova nel giugno 2014, il "falso cieco" è stato ripreso mentre si recava al raduno organizzato in piazza Sordello e successivamente mentre partecipava al carosello per le vie della città, in sella ad una Vespa.