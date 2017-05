Hosni, coltelli rubati poco prima

MILANO, 20 MAG - Ismail Tommaso Hosni, il 20enne che due giorni fa ha ferito un agente e due militari alla stazione Centrale di Milano, avrebbe rubato poco prima in un supermercato i due coltelli da cucina che teneva nascosti nelle tasche della felpa e con cui ha sferrato fendenti dopo essere stato fermato per un controllo. Lo ha detto lo stesso giovane dopo l'arresto. Si indaga per capire se con i coltelli appena rubati il giovane, che si stava radicalizzando, fosse già intenzionato a compiere un'azione violenta prima di essere avvicinato dalla pattuglia.