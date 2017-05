Maggiolini sotto Cervino, torna V'n'Roll

AOSTA, 20 MAG - Gli 'storici' maggiolini, la musica rock & roll e una location unica nel 'cuore' delle Alpi: è la ricetta vincente del Volks'n'Roll che torna ad animare la valle del Cervino dal 9 all'11 giugno. Il 'mega' raduno si svolgerà ad Antey-Saint-André, nella Valtournenche (Aosta): all'ultima edizione erano presenti 350 equipaggi, provenienti da italia, Francia e Svizzera. Evento unico nel suo genere e giunto all'undicesima edizione, coniuga la passione per le 'aircooled' Volkswagen e la musica rock'n'roll. Sul palco del V'n'R sono previste dieci bands dallo stile rock'n'roll, rockabilly, blue grass e sei dj che spazieranno nel grande mondo del rock, dagli anni '30 agli anni '80. Di contorno varie attività nei tre giorni: workshops musicali di armonica a bocca e di ukulele, corsi di ballo boogie woogie e di hula, make up e hair stylist vintage, 'Pinstriping', mercatini del settore e un'area dove vendere/scambiare pezzi usati. I partecipanti potranno inoltre cimentarsi in varie attività sportive(ANSA)