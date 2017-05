Bari si candida a sede 'Graduate School'

BARI, 20 MAG - Una 'Graduate School' europea, una scuola di alta formazione in ingegneria dedicata all'industria, potrebbe sorgere nell'area della Città metropolitana di Bari a partire dal 2018, grazie al'accordo di sei Paesi tra cui l'Italia. E' quanto emerso a Bari nel forum europeo 'Nuovi Modelli di Alta Formazione in Industrial engineering and management', alla presenza, tra gli altri, del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. "Sta cambiando il mercato del lavoro e se non abbiamo dirigenti e lavoratori all'altezza della nuova industria rischiamo - ha spiegato Tajani - di dover andare a cercare professionalità in altra parte del mondo. Questa è insomma un'occasione che non possiamo perdere ed ecco perché l'iniziativa di oggi ritengo che vada nella giusta direzione".