Terremoto, inaugurata comune S.Prospero

BOLOGNA, 21 MAG - "Riaprire la sede comunale rappresenta una tappa fondamentale della ricostruzione dopo il sisma con un alto valore simbolico per tutta la nostra comunità". Lo ha detto Sauro Borghi, sindaco di S.Prospero (Modena), inaugurando la sede del municipio ripristinata dopo i danni del sisma del 2012. Hanno partecipato all'inaugurazione Palma Costi, assessore regionale con delega alla Ricostruzione, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini. Costi ha affermato che "molto è stato fatto e molto resta da fare ma la strada intrapresa è quella giusta. Le risorse per i privati ci sono, mentre per le opere pubbliche stiamo lavorando per ottenere altri 450 milioni. Prosegue quindi l'impegno con una attenzione particolare al recupero dei centri storici, garantendo una ricostruzione rispettosa e di qualità". Il recupero e la messa in sicurezza della sede del Comune hanno avuto un costo complessivo di 565 mila euro, finanziati dalla Regione e con una quota di quasi 10 mila euro da parte del Comune.