'Bari in jazz', 16 concerti suoni e arte

BARI, 21 MAG - Sedici concerti in 10 città per la 13/ma edizione del festival 'Bari in jazz' dal 15 giugno al 29 luglio. "Contaminazione e leggerezza" sono le parole chiave di questa edizione. Gli appuntamenti toccheranno Gioia del Colle, che aprirà la rassegna con il concerto del rapper hip hop belga-congolese Baloji, Alberobello con Ala-Ni nella suggestiva cornice del Trullo Sovrano, poi Turi e Matera con le esibizioni di Daniele di Bonaventura e del cantante afro-funk Vaudou Game. Due i concerti a Polignano: la cantante italiana Ginevra De Marco e il chitarrista vietnamita Nguyen Le. A Conversano il concerto di Flo e Donatello D'Attoma. A Giovinazzo si esibirà la cantante soul anglo-normanna Izo Fitzroy, ad Acquaviva il contrabbassista pop francese Sylvain Daniel. Ancora a Molfetta il sassofonista afro-americano Kamasi Washington e, a chiudere, il 29 luglio, Paola Turci. Il festival prevede tre concerti a pagamento, fra cui l'esibizione del gruppo 'Woman ti woman', in programma il 6 luglio al Petruzzelli.