Gip, Tommaso Hosni resti in carcere

MILANO, 22 MAG - Il gip di Milano Manuela Scudieri ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio per Tommaso Hosni, il 20enne che giovedì sera alla Stazione Centrale di Milano ha accoltellato due militari e un agente della Polfer che lo avevo fermato per un controllo.