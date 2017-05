6 minori narcotizzati e derubati al mare

NAPOLI, 22 MAG - Narcotizzati con un succo di frutta e poi derubati dei loro averi in riva al mare di San Giovanni a Teduccio, a Napoli: è quanto hanno denunciato sei ragazzini minorenni, ieri, nell'ospedale Loreto Mare. La versione dei fatti fornita dai minori è ora al vaglio dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Secondo quanto riferito dalle sei vittime, sarebbero stati avvicinati da uno sconosciuto mentre erano in spiaggia; l'uomo ha offerto loro un succo di frutta. Dopo essersi dissetati i sei si sarebbero addormentati. Al risveglio non hanno trovato più i loro effetti personali, soldi e cellulari. Nell'ospedale i medici hanno eseguito delle analisi: dai risultati si saprà se sono stati narcotizzati.