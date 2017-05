Armato bastone lancia pietre, arrestato

BARI, 22 MAG - Un 41enne di origini marocchine armato di bastone ha minacciato e ferito alcuni carabinieri che tentavano di fermarlo mentre lanciava pietre contro le auto in transito: è stato bloccato e arrestato. È accaduto all'alba di oggi sulla strada provinciale 236 fra Bitritto e Sannicandro di Bari. Hamid Nazih, residente a Santeramo in Colle, con piccoli precedenti per furto, è stato arrestato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento a mezzo militare. I Cc sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa di una persona armata di un bastone che lanciava sassi ai veicoli in transito. Giunti sul posto, hanno visto il 41enne brandire un ramo di albero di ulivo lungo più di un metro con il quale avrebbe iniziato a minacciare i militari, cercando di colpire chiunque tentava di avvicinarsi. Dopo circa mezz'ora sono riusciti ad ammanettarlo. Dal sedile posteriore dell'auto, l'uomo avrebbe poi tentato di fuggire, colpendo un Cc, ma è stato fermato.