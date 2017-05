Svenuto ferito sui binari, si indaga

MILANO, 22 MAG - È un piccolo giallo il ritrovamento di uno spagnolo di 27 anni sui binari della stazione Garibaldi di Milano avvenuto il 30 aprile scorso e riferito dagli investigatori della polizia ferroviaria e della Squadra mobile solo oggi. Il giovane, che era in città per partecipare all'addio al celibato di un amico assieme ad altri 20 compaesani, ha riportato una lesione che potrebbe costringerlo sulla sedia a rotelle. È stato trovato alle 6.30 di quel giorno dal macchinista di un treno in ingresso che ha notato il corpo privo di sensi disteso in maniera parallela ai binari. Lo spagnolo non ricorda nulla. Le indagini seguono diverse strade, l'incidente (compresa la possibilità che un convoglio abbia urtato il giovane in banchina) e l'aggressione. Si sta ricostruendo il percorso di quel giorno, dalla serata al vicino locale Alcatraz assieme agli amici al momento in cui è finito tra i binari.