Stamina, respinto ricorso Vannoni

TORINO, 22 MAG - Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordine di custodia cautelare in carcere per Davide Vannoni, fondatore del metodo Stamina. L'uomo, dopo l'arresto dello scorso 26 aprile, era stato portato all'ospedale Molinette per problemi di salute ed è tutt'ora ricoverato. Vannoni è finito in manette per associazione a delinquere con l'aggravante della transnazionalità, truffa aggravata e somministrazione di farmaci non conformi.