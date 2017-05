Migranti:50mila sbarcati nel 2017 (+48%)

ROMA, 22 MAG - Hanno già superato quota 50mila i migranti sbarcati quest'anno in Italia, il 48% in più rispetto allo stesso periodo del 2016, che alla fine si rivelò l'anno record con 180mila persone arrivate via mare. Lo evidenziano i dati del Viminale. In testa tra le nazionalità degli stranieri sbarcati si trovano i nigeriani (6.516), seguiti da bengalesi (5.650), guineani (4.712) e ivoriani (4.474). I minori non accompagnati sono saliti a 6.242, mentre i ricollocamenti di profughi verso altri stati europei sono stati finora 5.715. E' la Lombardia la prima regione per quota di migranti ospitati (13%), seguita da Campania e Lazio (9%), Piemonte e Veneto (8%).