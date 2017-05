Migranti, 90enne tra profughi a Trieste

TRIESTE, 22 MAG - C'era anche un uomo di oltre novant'anni nella cinquantina di profughi trovati a bordo di un traghetto turco ieri nel porto di Trieste. Si tratta con tutta probabilità di un cittadino siriano, così come i suoi compagni di viaggio, fa sapere la Prefettura del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo di profughi è stato suddiviso in diverse strutture di accoglienza sul territorio, in attesa di perfezionare la documentazione e le visite mediche.