Luoghi storici, San Pietro e Duomo star

ROMA, 23 MAG - La basilica di San Pietro e il Duomo di Milano sono tra i 10 luoghi storici più apprezzati non solo in Italia e in Europa ma anche nel mondo. Emerge dalle classifiche dei premi Travelers' Choice di Tripadvisor che riconoscono 706 luoghi storici in 82 Paesi. La top 10 globale dominata da Angkor Watt in Cambogia con la Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi e la Cattedrale e Moschea di Cordoba vede San Pietro 4/a e Milano 10/a. Culto e meraviglia in Italia vanno a braccetto dato che 5 dei 10 luoghi storici più apprezzati sono edifici sacri: San Pietro (1/a), Duomo di Milano (2/o), Pantheon (5/o), Santa Maria del Fiore (7/a) e San Marco (10/a). Terzo nella classifica nazionale è piazzale Michelangelo seguito dal Colosseo (4/o), mentre in 6/a posizione c'è la new entry Fontana di Trevi. Piazza Navona è 8/a e Palazzo Ducale 10/o. A livello europeo Italia, Francia e Spagna, con due attrazioni premiate a testa, occupano da sole più della metà della top 10 del Vecchio Continente.