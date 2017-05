Killer: vertici Cc incontrano cittadini

BOLOGNA, 23 MAG - I vertici dei Carabinieri di Bologna e Ferrara incontreranno i cittadini dei territori in cui da oltre un mese e mezzo si concentrano le ricerche di Norbert Feher, il serbo accusato degli omicidi del barista Davide Fabbri, a Budrio il primo aprile, e della guardia volontaria Valerio Verri, una settimana dopo a Portomaggiore. L'incontro, 'Sicurezza e controllo del territorio' è in programma per lunedì 29 maggio alle 18 nella sala del consiglio del Comune di Molinella, cittadina della Bassa bolognese. Parteciperanno i colonnelli Valerio Giardina e Andrea Desideri, comandanti provinciali dell'Arma di Bologna e Ferrara, oltre a Dario Mantovani, sindaco di Molinella, Giulio Pierini, sindaco di Budrio, Antonio Fiorentini e Nicola Minarelli, primi cittadini dei comuni ferraresi di Argenta e Portomaggiore. Il latitante non è citato nel volantino di presentazione dell' iniziativa, aperta alla cittadinanza, ma sarà inevitabilmente al centro del dibattito.