Si ribalta scuolabus, strage sfiorata

TERAMO, 23 MAG - Uno scuolabus con una ventina di bambini a bordo si è ribaltato su un lato, al ciglio di una strada nelle campagne di Corropoli (Teramo). I bambini tutti di scuola elementare, stavano facendo rientro alle proprie abitazioni al termine delle lezioni. Nel percorrere una stretta traversa a poca distanza dal centro di Corropoli, il mezzo si è adagiato nel pendio: quattro dei bambini hanno riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto presso strutture sanitarie, due di loro alla pediatria dell'ospedale di Teramo, altri due in quella dell'ospedale di Sant'Omero. Per tutti, compresi quelli assistiti e medicati sul posto e affidati ai genitori, si tratta comunque di ferite non gravi, contusioni ed escoriazioni. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze dal vicino presidio ospedaliero di Sant'Omero e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, oltre agli agenti della polizia stradale di Teramo per i rilievi dell'incidente.