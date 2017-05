Rapallo paga navette degli industriali

RAPALLO (GENOVA), 23 MAG - Il MoVimento 5 Stelle critica l'amministrazione comunale di Rapallo che ha stanziato 8.500 euro per finanziare navette per portare i giovani industriali dagli alberghi alla sede del convegno in programma all'Hotel Excelsior il 9 e 10 giugno. "Il sindaco Bagnasco veste i panni da Robin Hood ma li indossa alla rovescia", denunciano il consigliere regionale Fabio Tosi e il suo omologo in comune Federico Solari. "Ben vengano convegni e incontri che portano a Rapallo lustro e ricadute economiche - dice il M5S -. Ma non è accettabile che sia la cittadinanza a caricarsi sulle spalle un sistema integrativo che potrebbe essere coperto, senza eccessivi sforzi, dagli organizzatori". La giunta ha indicato all'azienda provinciale trasporti il percorso che i suoi bus devono fare. Un provvedimento, dice il comune, per ridurre l'uso delle auto private e il traffico. "Quei soldi dovrebbero essere usati per trasportare bimbi, anziani, bisognosi già tartassati dall' amministrazione comunale", dice il M5S.